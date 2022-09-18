Süper Lig 'in 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor 'da Marc Bartra, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 90+8'de sahneye çıkarak 3 puanı getiren İspanyol stoper, tüylerinin hala diken diken olduğunu belirtti.

'Elimden gelen her şeyi yapıyorum'

İlk 10 dakika dışında harika oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Bartra, "Çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi çalışırsanız hak ettiğinizi alırsınız. Bizim de başımıza gelen bu oldu. Elimden gelen her şeyi yapıyorum, bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.







