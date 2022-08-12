Trabzonspor uzun süredir aradığı stoperini buldu: Marc Bartra... Edgar Ie'nin geçen sezon sakatlanmasının ardından savunma merkezinde büyük sorun yaşayan ve yeni sezonda bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Bordo-Mavililer uzun süredir çalışmalarına devam ediyordu.

Daha önce anlaşılamamıştı

Stoper için birçok ismin adı geçerken, en başından bu yana listenin üst sıralarında yazan ve daha önce görüşülen ancak anlaşma sağlanamayan Marc Bartra'da karar kılındı. Karadeniz ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu için Real Betis'le anlaşma sağladı.

Son detayları görüşecek

İspanyol stoperle de el sıkışan Fırtına, yıldız oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Tecrübeli savunmacının bugün (12 Ağustos) son detayları görüşmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Kupa koleksiyoneri!

Önemli bir yıldızı kadrosuna katmayan hazırlanan Bordo-Mavililer adeta bir kupa koleksiyonerini renklerine bağlayacak. Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.







