Marc Bartra: Kazanabileceğimiz maçtan kaybederek ayrılıyoruz

Süper Lig 'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili ekip mücadeleden 5-2 mağlup ayrılırken Marc Bartra maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarı istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyleyen Bartra, girdikleri pozisyonlardan ise yararlanamadıklarını dile getirdi.

Marc Bartra'nın açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı aslında çok istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Bugün çok çaba gösterdik belki ama istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı özellikle maça başlar başlamaz çok iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Çünkü direkten dönen toplarımız var, belki onları atabilseydik çok farklı bir sonuçla karşılaşabilirdik bugün. Pozisyonlarımızı değerlendiremedik. Lig yeni başlıyor, her şey için çok erken. Bugün kazanabileceğimiz maçtan maalesef kaybederek ayrılıyoruz."

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