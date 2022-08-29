Marc Bartra: Gol atamadık ama gol de yemedik

Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle geçilirken, maçın ardından Bordo-Mavili ekipten Marc Bartra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli stoper, "Henüz birkaç gün önce fiziksel olarak bizi zorlayan büyük bir maç oynadık. Bu maçta da her şeyimizi verdik açıkçası. Tabi ki kolay değildi, rakibimiz de iyi bir takım. Gol atabilecek şanslarımız da vardı ancak değerlendiremedik. Takım olarak çok daha iyiye gidiyoruz. Gol atamadık ama gol de yemedik. Takım olarak iyi bir mücadele gösterdik." dedi.

Taraftara mesaj

Trabzonspor taraftarlarına da değinen Bartra, "İnanılmaz bir atmosfer vardı bugün. Taraftarımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Eksik noktalarımızı geliştirip onları mutlu etmeye devam edeceğiz" sözlerini dile getirdi.



