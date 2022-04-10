Maratonda kazanan sporcular ödüllerin sahibi oldu

Ülke genelinden 600 sporcunun katıldığı, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 3 kilometrelik halk koşusunun direktörlüğünü Erkan Akçelik ve Nilgün Çelik üstlendi.

Milli Atlet Safder Kartoğlu da yaptığı konuşmada, “Doğup büyüdüğü ilçemde benim adıma düzenlenen böyle güzel bir etkinlik için başta Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt’a olmak üzere tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, gururlandım. Ülkemizin değişik yörelerinden Devrek’e gelen tüm sporcularımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Spor, sevgi, kardeşliklik demektir" dedi.

1.Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonda erkeklerde; birinci Ömer Alkanoğlu, ikinci Abdurrahman Gedikoğlu, üçüncü Yunus Emre Akkuş olurken, Kadın Yarı Maratonda; birinci Meryem Kılıç Gündoğan, ikinci Rahime Tekin, üçüncü ise Zeynep Burcu Akbaba oldu.

10 kilometrelik koşuda erkeklerde birinci Ahmet Alkanoğlu, ikinci Levent Ateş, üçüncü Mesut Akpınar olurken, kadınlarda birinci Gülbahar Çetin, ikinci Zuhal Kaya, üçüncü Okyanus Yıldız oldu. Halk koşusunda ise yaş kategorilerine göre ödüller dağıtıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri Devrek Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen bir törenle verildi. Ödülleri, Milli Atlet Safder Kartoğlu, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korum takdim etti.