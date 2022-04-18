Maraton İzmir, 'Türkiye’nin en hızlı parkuru' unvanını korudu

42 kilometrelik yarışın hem startını veren hem de yarışı tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Üçüncü yarışı da bitirmek çok güzel bir duygu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda hedefimize doru adım adım ilerliyoruz. Maraton İzmir bu yolun en büyük adımlarından biri. Çok etkili ve kentimizin tanıtımı açısından da önemli bir gün yaşandı. Gelecek yıllarda Avrupa’nın en iyi maratonları arasına girebileceğimizi bugün bir kez daha gördük" dedi.

GELECEĞİN MARATONCULARI DA KOŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maraton İzmir etkinliklerini haftaya yayarak, "Sporfest İzmir" adı altında bir festival de düzenledi. Etkinliklerin yapıldığı Kültürpark'a akın eden binlerce kişi, 12 farklı spor branşını deneyimledi ve İzmir kulüplerinin stantlarını ziyaret etti. Eğlence ve konserlerle renklenen festivalde ilk kez çocuk koşusu düzenlendi. Geleceğin maratoncuları ilk kez piste çıkarak kendilerini gösterme fırsatı elde etti. Maraton İzmir kapsamında Adım Adım ile yapılan sosyal sorumluluk alanındaki iş birliği ile sivil toplum kuruluşları için 4 milyon TL'ye yakın bağış toplandı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE TAM PUAN

Maraton İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi de sağlık hizmeti sundu. Başhekim Dr. Devrim Demirel ve Başhekim Yardımcısı Dr. Yavuz Uçar, organizasyon süresince sağlık ekibi ile birlikte aktif görev aldı. Dr. Mesut Nalçakan’ın sağlık hizmetleri direktörü olarak görev yaptığı ekipte tam donanımlı acil çadırında acil tıp, kardiyoloji uzmanı ve 6 paramedik, fizyoterapi çadırında 8 fizyoterapist, parkurda ve bitiş çizgisinde tam donanımlı 7 ambulans, acil yardım için parkurda 20 bisikletli doktor, bitiş çizgisinde 18 sağlık gözetim ekibi toplam 78 kişilik bir sağlık ordusu çalıştı.

Dr. Yıldırım Gezgin tıp fakültesi ve acil ve ilk yardım bölümü öğrencileri ile bitiş çizgisinde sağlık gözetim ekibinin, Dr. Ezgi Şeker acil çadırının koordinasyonunu yürüttü. Parkurda oluşan sağlık sorunlarına kısa sürede bisikletli doktorlar müdahale ettiler. Yarış sonrası sağlık hizmetleri ilkyardım ve fizyoterapi çadırlarında verildi. Koşuya katılan sporcular özellikle parkurda bisikletli doktorların olması nedeniyle kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ettiler.

DHA