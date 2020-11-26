Diego Armando Maradona'nın vefatı sadece Arjantin'i değil tüm futbol dünyasını yasa boğdu. Maradona'nın vefatını duyan herkes dünden bu yana sosyal medyayı yas mesajlarıyla doldurdu. Ancak bir kişi vardı ki, yas mesajlarının yanına tepki cümleleri de eklemişti. Bu kişi Maradona'nın hem uzun dönem doktoru hem de avukatı olan Matias Morla'ydı.

"12 saat boyunca kontrol bile etmediler!"

Morla Twitter'dan Maradona'nın sağlığından sorumlu olan doktor ve çalışanlara büyük tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"12 saat boyunca arkadaşıma (Maradona) hiçbir kontrol ve denetimin uygulanmaması açıklanamaz. Ambulansın eve gelmesi tam yarım saat sürdü, bunun adı gerizekalılık ve suç! Bu gerçek göz ardı edilmemeli ve sonuçlarının sonuna kadar araştırılmasını isteyeceğim. Diego'nun dediği gibi, 'Sen benim askerimsin, merhametsiz davran'"

Maradona’nın bir başka uzun vadeli doktoru olan Alfredo Cahe de, beyin ameliyatının ardından 11 Kasım'da Arjantinli efsanenin hastaneden eve taşınma kararını da eleştirdi.

Kiralık evde vefat etti

1986 Dünya Kupası sahibi Maradona, hastaneden taburcu olduktan sonra Buenos Aires'te kiralık bir eve çıkmıştı ve dün kalp yetmezliği sebepli bu evde hayatını kaybetti.







