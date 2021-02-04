Maradona’nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

25 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybeden ve dünyayı yasa boğan Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölmeden önceki son görüntülerinde ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan doktoru Leopoldo Luque’ya selam gönderdiği görüldü.

Arjantinli efsane, görüntülerde "Merhaba Luque. Çok iyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun. Ancak iyi insanlarla birlikteyken yuvamdan çıkabiliyorum” ifadelerini kullanıyor.





"ŞİŞMAN ADAM ÖLÜYOR" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Luque’nin Maradona’nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında, Maradona için, “Şişman adam ölüyor” dediği ortaya çıkmıştı.

Maradona’nın ölümünün ardından Arjantin'de savcılık harekete geçmiş ve efsane ismin ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Maradona’nın doktoru Luque'un evinde ve ofisinde arama yapıldı. Savcılık ayrıca, Maradona'nın Buenos Aires'teki psikiyatristi Agustina Cosachov'un eviyle beraber özel ofisine baskın düzenlemişti.

KRONİK KALP YETMEZLİĞİNE BAĞLI AKUT AKCİĞER ÖDEMİ

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı. (Hürriyet)