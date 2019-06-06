Maradona: United’a kupalar kazandırırım

Son dönemde bir türlü istediği başarıları kazanamayan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ı eski başarılı günlerine taşıyacağını söyleyen 58 yaşındaki futbol adamı şu ifadeleri kullandı: “Onların aradığı teknik adam benim. Dünyanın her yerinde forma satıyorlar. Ancak kupa kazanmaları da gerekiyor. Bunu onlar için yapabilirim. Alex Ferguson döneminde sonra Manchester City’nin gölgesinde kaldılar” yorumunu yaptı.