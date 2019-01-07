Maradona: "Lionel Messi asla bir lider olamayacak"

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona'dan vatandaşı Lionel Messi hakkında gündem yaratacak yorumlarda bulundu. Maradona, Barcelona'nın süperstarının asla bir lider olamayacağını söyledi.

07 Ocak 2019, Pazartesi 15:05
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Maradona: 'Lionel Messi asla bir lider olamayacak'

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona'dan vatandaşı Lionel Messi'yle alakalı gündem yaratacak bir yorum geldi.

Meksika Ligi ekiplerinden Dorados de Sinaloa'yı çalıştıran 58 yaşındaki futbol adamı, Barcelona'nın Arjantinli süperstarı hakkında Radio La Red mikrofonuna şunları söyledi:

"Messi'yi tüm kalbimle seviyorum. O, bir fenomen. Ondan bir lider olmasını istiyorlar ama o asla bir lider olmayacak. 

O, her zaman futbol dünyasının içinde yer alacak. Açıkçası Messi'nin bir barbar olduğunu düşünüyorum. Diğerleri ise berbat olarak kalacak."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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