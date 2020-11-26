Maradona hayatını kaybetti

Acı haber dün akşam saatlerinde geldi, futbol efsanesi Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir ay önce beynindeki pıhtılaşma nedeniyle beyin ameliyatı geçiren Maradona, kısa bir süre önce evine sağlıklı bir şekilde dönmüştü. Ancak dün kalp krizi geçiren Arjantinli spor adamının yaşamını yitirdiği belirtildi. Haberi ilk olarak Arjantin medyasından Clarin verirken, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.. Ülkesinde 'Dios - Tanrı' olarak bilinen süperstar için Arjantin Hükümeti 3 günlük yas ilan etti.

Dünya yasta!

Futbol dünyasından mesaj yağdı. Türkiye Futbol Federasyonu, Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle, "Futbolun en büyük efsanelerinden biri aramızdan ayrıldı, huzur içinde yat #Maradona" paylaşımını yaptı. Pele, Cristiano Ronaldo ve kulüplerimiz de mesaj yayınladı.

Maradona kimdir?

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960’ta Buenos Aires Eyaleti'nin Tigre kentinde doğdu. 16 yaşına girmeden yaşadığı bölgenin takımı Argentinos Juniors'ta futbola başladı. River Plate'in teklifini kabul etmedi, 21 yaşında çocukluk hayali olan Boca Juniors'un yolunu tuttu. Avrupa’ya adımı Barcelona ile attı, ardından Sevilla ve Napoli'de oynadı. Kokain ve uyuşturucu testlerinde başarısız olan Maradona 15 ay futboldan men edildikten sonra 1992 yılında Napoli'den ayrıldı. Futbola 1997'de 37 yaşında Boca Juniors'ta bıraktı.

'Diego ölümsüzdür'

Maradona , Milli Takımı'nın başında 2010 Dünya Kupası'nda Messi'nin de olduğu kadroyla çeyrek finalde veda etmişti. Messi efsanenin ölümü sonrası "Tüm Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Bizi terk ediyor ama ayrılmıyor çünkü Diego ölümsüzdür” mesajını yayınladı.

Napoli kenti yasta

1984-1991 arasında Maradona'yı kadrosunda bulunduran Napoli, ligdeki iki şampiyonluğunu da Arjantinli yıldız ile kazandı. Maradona ile İtalyan ekibi ayrıca 1 UEFA Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Kulüp efsanesine 'Hoşça kal Diego" sözleriyle veda ederken, yas için stadın ışıklarını sabaha kadar açık tutma kararı aldı. Kentin belediye başkanı Luigi de Magistris, San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona yapılmasını önerdi, kulüpten de destek geldi.

Tanrı'nın eli

Maradona, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandıkları İngiltere maçında attığı ilk golde topu eliyle ağlara göndermişti. Süperstar maçtan sonra "Elle mi attın?" diye soran gazetecilere “Biraz Tanrı’nın eli, biraz Maradona’nın kafası” cevabını vermiş, elini kullandığını açıkça 2005'te kabul etmişti. Aynı maçta 60 metre sürdüğü topla, beş rakibi çalımlayarak attığı ikinci gol ise 2002 yılında FIFA tarafından "Yüzyılın Golü" olarak seçildi.