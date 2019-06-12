Manzana Postobon, doping skandalı nedeniyle 45 gün yarışamayacak

UCI tarafından bugün yapılan açıklamada takım lisanslarının askıya alındığı bildirildi: “UCI Disiplin Komisyonu, takım içerisindeki iki sporcunun olumsuz test sonuçlarının bildirilmesini takip eden 45 günlük süreçte Kolombiyalı profesyonel kıta takımı Manzana Postobon’un lisanslarının askıya alınması ve bu süreçte (eğer varsa) uluslararası yarışlar da dahil hiçbir yarışa katılmaması kararı verildi.”

Takım içerisindeki doping skandalları ise Kolombiyalı bisikletçiler, Wilmar Andrés Paredes Zapata ve Juan José Amador Castano etrafında yoğunlaşıyor.

Wilmar Andrés Paredes Zapata’ya şubat ayında yarış dışı bir kontrol sırasında yapılan EPO testinin pozitif sonuçlandığı 5 nisan da UCI tarafından onaylandı.

Bir ay sonra takım arkadaşı 21 yaşındaki Juan José Amador Castano’ya yapılan testte ise yasaklı madde listesinde yer alan steroid boldenon maddesini kullandığı onaylanmıştı. Amador Castano, yasaklı madde kullandığını reddetti ancak devam eden iki doping davası takımın askıya alınması ile sonuçlandı.

Takım direktörü Alejandro Restrepo Echavarria, takım olarak karara saygı duyduklarını belirterek, “Son zamanlarda takımımızda yer alan profesyonel bisikletçilerin dahil olduğu olumsuz olaylar nedeniyle takımımız takvimde yer alan ulusal ve uluslararası yarışlara katılamayacak. Ne yazık ki sporda bizi çevreleyen bu problem ilerlememizi engelledi.” dedi.

(Cyclist)