Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær ile çok iyi bir hava yakalayan kırmızı şeytanlar, çıkışını sürdürdü. Deplasmanda Leicester City'i Marcus Rashford'un 9. dakikadaki golüyle mağlup eden Manu, puanını 48'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

10 maçtır kaybetmiyor!

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær Premier Ligde hala mağlubiyet yüzü görmedi. Manchaster Uniited bu süreçte çıktığı 10 maçta 9 galibiyet alırken tek puan kaybını Burnley ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaşadı.