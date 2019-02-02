West Ham United'ın Şilili menajeri Manuel Pellegrini'den Beşiktaş'ta oynayan vatandaşı Gary Medel ile ilgili flaş bir transfer itirafı geldi.

65 yaşındaki teknik adam, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada geride kalan ara transfer dönemini değerlendirirken Siyah Beyazlılar'ın yıldızıyla ilgilendiklerini de doğruladı.

"İlgilendiğimiz tek oyuncu Gary Medel'di." diyen Pellegrini, "Bize bedava olduğunu söylediler ve biz de iki-üç farklı pozisyonda oynayabildiği için kendisini istedik. Ama sonra gördük ki bedava değilmiş." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Medel'in Kara Kartal'la olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler