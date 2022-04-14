Ülkemizde son olarak Kayserispor forması giyen Manuel Fernandes geçtiğimiz aylarda FANATİK'e verdiği röportajda gündemi sarsacak iddialar ortaya atmıştı. Portekizli futbolcu, muhabirimiz Süleyman Hatısaru ile editörümüz Atalay Özçelikli'ye yaptığı açıklamada, Kayseri'de kadro dışı kaldığı dönemde ülkesinden bir teklif aldığını ancak bu teklifi kabul etmediği için Sarı-Kırmızılı yönetimin kendisine mobbing uyguladığını öne sürmüştü. 29 Ocak 2021 tarihinde de idmandan eve dönerken planlı bir saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Manuel Fernandes, Kayserispor'dan ayrılmasının ardından ilk röportajını FANATİK'e vermiş ve skandal olayı ilk kez açıklamıştı...

Kendisini ifşa etti

Bu ifadeler kamuoyunda bomba etkisi yaratırken, geçtiğimiz günlerde de saldırı olayının faili kendisini ifşa etmiş ve kandırıldığını söyleyerek, Fernandes'ten affını istemişti. Bu gelişme sonrasında 36 yaşındaki futbolcu, saldırgana yanıtı FANATİK üzerinden verdi.

Fernandes, Kayserispor kariyerinde 16 maça çıkıp, 1 asist yaparken, şu anda Yunanistan ekibi Apollon Smyrnis ekibinde görev yapıyor.

'Türk halkına mâl etmem'

Olayı unuttuğunu belirten yıldız futbolcu, "Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyorum. Beşiktaş 'ta ve Kayseri'de oynadığım dönemlerde Türkçe dersi aldım, Türkçe konuşabiliyorum. Bu da buraya olan aidiyetimi gösteriyor. O nedenle Kayseri'de yaşadığım istenmeyen olayı Türk halkına mâl etmek istemiyorum. Ben olayı unuttum. Sadece bu olaya karışan arkadaştan rica ediyorum, bunu kim azmettirip, kim yaptırdıysa açıklasın. Türk futbolunun böyle insanlardan temizlenmesi lazım" dedi.

FANATİK ÖZEL / Süleyman Hatısaru - Atalay Özçelikli