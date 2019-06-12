Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve adı Galatasaray'la birlikte anılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yle anlaştığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak Rus basınına konuşan 33 yaşındaki 10 numara, iddiaları yalanlarken "Türkiye'den hiçbir kulüple sözleşme imzalamadım." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen yıldız ismin menajerliğini yürüten Paulo Barbosa ise Sport24 adlı internet sitesine verdiği röportajda "Fernandes'in kariyerine Göztepe'de devam edeceğine yönelik haberler doğru değil. Onun Lokomotiv'den ayrılacağını söylemek için de henüz çok erken. Bu nedenle somut bir bilgi vermem mümkün değil." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler