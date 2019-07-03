Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in adı, Galatasaray ve Göztepe'nin transfer gündemine gelmişti. Önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olan 33 yaşındaki Portekizli yıldız, geleceğiyle ilgili olarak Rus basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Sport-Ekspress gazetesinin sorularını yanıtlayan Fernandes, "An itibarı ile Lokomotiv Moskova gerçekleştirdiğimiz hiçbir görüşme yok. Takıma geri dönmeyeceğimi söyleyemem. Ancak şu an için başka seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Lokomotiv, benim için öncelikli tercih. Bununla birlikte kendim için en iyi kararı alacağım." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler