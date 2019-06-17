Lokomotiv Moskova'yla olan sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, bir süredir Galatasaray ve Göztepe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 33 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili olarak menajeri Paulo Barbosa'dan flaş bir açıklama daha geldi. Barbosa, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 10 numara hakkında Sport-Express gazetesine şunları söyledi:

"Şu anda bitmiş hiçbir şey yok. Lokomotiv Moskova da dahil olmak üzere hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. Fakat kendisine yeni bir sözleşme teklifinde bulunulmazsa sezon öncesi kampına katılması mümkün değil. Kendisinin mukavelesi zaten bitmiş durumda. Bununla birlikte ortada somut hiçbir şey yok."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler