Jose Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta alana hem deneyimli hem de yaratıcı bir isim katmak isteyen Trabzonspor, Manuel Fernandes'i gündemine almıştı. Rusya'daki yabancı sınırlamasından dolayı Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli futbolcu ile temas kurulmuş, art arda iki görüşme gerçekleştirilmişti. 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detaylarda pazarlıklar devam ederken, görüşmelerde mutlu sonun yakın olduğu öğrenildi.

3 yıl Beşiktaş'ta oynadı

Teknik direktör Eddie Newton'un, 34 yaşındaki futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği ve yönetime transferin gerçekleşmesi adına şartların zorlanması gerektiğini bidirdiği kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye dönmek istediği vurgulandı. Durum böyle olunca da orta yolun kısa zamanda bulunabileceği belirtildi.

Süleyman Hatısaru







