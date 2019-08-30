Manuel Fernandes tartışması sürüyor!

Beşiktaş Yönetimi, 2010-2014 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı terleten Manuel Fernandes için temasa geçmişti. Portekizli futbolcunun da geri dönmek istemesi nedeniyle bu transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyordu. Ancak Başkan Fikret Orman, 33 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrıldığı dönemde bir takım tatsız olayların yaşanması nedeniyle Fernandes transferine olumlu yaklaşmıyor. Buna rağmen bazı yöneticiler Orman’ı iknaya uğraşıyor. O idarecilerin özellikle maliyet hesabından yola çıkarak bu yönde tavır aldığı vurgulanmakta. Çünkü deneyimli futbolcunun 2 milyon Euro’ya imzaya hazır olduğu bildiriliyor.

Fernandes haber bekliyor

Sonuçta Fernandes konusu Beşiktaş’ın halen gündeminde. Yönetimin kurmayları arasında yapılacak olan son görüşmenin ardından transfere karar verilecek. Fernandes cephesi ise transferin bitmesine çok kısa bir süre kala öncelikle eski kulübü Beşiktaş’tan gelecek yanıtı bekleme kararı almış durumda.

Orhan Yıldırım