Manuel Fernandes serbest kaldı!

Rus ekiplerinden Krasnodar'ın Portekizli yıldızı, Beşiktaş 'ın eski oyuncularından Manuel Fernandes, sözleşmesinin bitmesi ile takıma veda etti. 34 yaşındaki oyuncu ay sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle takımdan ayrıldı.

Krasnodar, yaptığı resmi açıklamada Manuel Fernandes'in ayrıldığını belirtirken kendisine teşekkürlerini ve kariyerinde başarı dileklerini iletti.





2011-14 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, bu sezon Krasnodar formasıyla çıktığı 19 maçta 3 gollük katkı sağlamıştı.

Serbest oyuncu konumuna gelen Manuel Fernandes'in transferde ismi kısa bir süre önce Galatasaray ile anılmaktaydı.