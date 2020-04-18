Manuel Da Costa’nın gözü FIFA’da
Al Ittihad kulübünden tartışmalı şekilde ayrılan Manuel da Costa, Trabzonspor’a bonservissiz bir şekilde gelmişti. Tecrübeli stoper Arap kulübüyle FIFA’lık olurken, 3 milyon Euro tazminat alacağını iddia edildi.
Al Ittihad kulübünden tartışmalı şekilde ayrılan Manuel da Costa, Trabzonspor’a bonservissiz bir şekilde gelmişti. Tecrübeli stoper Arap kulübüyle FIFA’lık olurken, Fransız gazeteci Manu Lonjon, Da Costa’nın 3 milyon Euro tazminat alacağını iddia etti. Ancak FIFA’nın bu konuda henüz karar vermediği ve Faslı savunmacının yetkililerden haber beklediği öğrenildi.