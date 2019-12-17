Manuel da Costa serbest kaldı

Sezon başında Başakşehir'in Al Ittihad'a sattığı Manuel da Costa, Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

17 Aralık 2019, Salı 07:53
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Manuel da Costa serbest kaldı

Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel da Costa, sezon başında İstanbul ekibinden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'a satılmıştı.

Başakşehir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve Brezilyalı oyuncunun bonservis taksitlerini ödeyemeyen Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti.

Bu gelişme üzerine Suudi Arabistan ekibi bir şokla daha karşılaştı.

Manuel da Costa, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. (Ajansspor)

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