Manuel da Costa: Karakterimizi ortaya koyduk

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un attığı ilk golde rakibini kontrol edemeyen Manuel da Costa, hatasını ikinci yarıda telafi etti. Trabzonspor'un Faslı stoperi beraberlik golünü atarak Fırtına’yı ateşleyen isim oldu.

Maçın ardından konuşan deneyimli oyuncu, “İlk yarı kötüydük ancak daha sonra attığımız gollerle maçı çözdük ve karakterimizi ortaya koyduk. Sadece ilk 11’de çıkan oyuncular değil, tüm arkadaşlarımızın büyük etkisi oldu. Maçta atılan bütün goller de çok güzeldi” diye konuştu.