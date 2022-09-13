Manchester City'nin bu sezon kadrosuna kattığı Manuel Akanji, takımının ezeli rakiplerinden Manchester United hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mirror'ın aktardığı habere göre Manuel Akanji, eskiden Manchester United taraftarı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Büyürken bir Manchester United taraftarıydım. Ancak oyuncu olarak belli bir seviyeye geldiğinizde artık taraftar olmuyorsunuz. Çünkü bu kulüplere karşı oynuyorsunuz ve eskisi gibi destekleyemiyorsunuz."

"İdollerim rakip olduğunda, taraftar olmayı bıraktım"

Basel forması giyerken Manchester United'a karşı oynadığı maç hakkında ise Akanji, "Basel'e geldiğimde Şampiyonlar Ligi'nde ve Manchester United'a karşı oynadım. İdollerim rakip olduğunda, taraftar olmayı bıraktım ve Manchester United gibi takımları yenecek kadar iyi bie şekilde işimi yapmak istedim." sözlerini dile getirdi.

5 yıllık sözleşme

Manchester City, sezon başında Borussia Dortmund'un 27 yaşındaki İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi renklerine bağlamış ve futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.



