Manu mucizesi

Akhisarspor’da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük sıkıntıydı, özellikle de Manu’nun sakatlığı. Takımın en önemli hücumcularından biri Hollandalı futbolcunun zorlu mücadele öncesi oynama ihtimali yoktu.

Teknik direktör Cihat Arslan’ın maç sonunda açıkladığı gibi devreyi kapatması bekleniyordu. Ancak Manu, kadroya girmek için adeta hocasına yalvardı. Maç içinde de, “Durumum iyi beni oyuna alabilirsin” diyerek fedakarlık yaptı. 69. dakikada oyuna Bokila’nın yerine dahil olan başarılı oyuncu 82. dakikada fileleri havalandırıp galibiyette başrol oynadı.