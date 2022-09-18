Manolis Siopis: Sahaya bir karakter koyduk

Süper Lig 'in 7. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Bordo-Mavili ekipte Manolis Siopis açıklamalarda bulundu.

Geri düşmelerine rağmen kazanabileceklerine inandıklarını belirten Yunan futbolcu, 3 puanı hak ettiklerini dile getirdi.

Manolis Siopis'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok zor bir maç oldu. Sahaya bir karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Belki de bu sezonun en iyi ilk yarı performansını ortaya koyduk. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Bugün kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Bütün takım olarak geriden gelip kazanabileceğimize inanmıştık."



