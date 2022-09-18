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Manolis Siopis: Sahaya bir karakter koyduk

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Bordo-Mavili ekipte Manolis Siopis açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yunan futbolcu, "Sahaya bir karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık." dedi.

18 Eylül 2022, Pazar 19:34 Son Güncelleme:
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Manolis Siopis: Sahaya bir karakter koyduk

Süper Lig 'in 7. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Bordo-Mavili ekipte Manolis Siopis açıklamalarda bulundu.

Geri düşmelerine rağmen kazanabileceklerine inandıklarını belirten Yunan futbolcu, 3 puanı hak ettiklerini dile getirdi.

Manolis Siopis'in açıklamaları şu şekilde: 

"Çok zor bir maç oldu. Sahaya bir karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Belki de bu sezonun en iyi ilk yarı performansını ortaya koyduk. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Bugün kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Bütün takım olarak geriden gelip kazanabileceğimize inanmıştık."

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(ÖZET) Trabzonspor-Gaziantep FK maç sonucu: 3-2


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