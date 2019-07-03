Manolis Siopis Aytemiz Alanyaspor'da

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Yunan ekibi Aris forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı. Pitbull lakaplı Siopis, ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

03 Temmuz 2019, Çarşamba 10:41
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Manolis Siopis Aytemiz Alanyaspor'da

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Aytemiz Alanyaspor transferlerine devam ediyor. Marafona, Bakasetas ve Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katan güney ekibi Yunanistan Milli Takım forması giyen Manonils Siopis'i kadrosuna kattı.

Alanyaspor'un uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalacak. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Lakabı "Pitbull"...

Oyun stili olarak Galatasaraylı eski futbolcu Melo'ya benzetilen Siopis'in lakabı ise "Pitbull"...

Manolis Siopis geçen sezon Aris Saloniki formasıyla 27 maçta forma giyip 1 gol atma başarısı gösterdi.

Yakun Çınar

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