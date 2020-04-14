Manken Sinem Sülün, eski eşinin kendisini böcek aracılığıyla dinleyen ailesine açtığı davayı kazanmıştı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'e dava açıldı.

Sülün, bu olaydan aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana gitti. Orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Türkiye güzeline kayınpederini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Sülün'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te iş insanı Mustafa Yüksel ile evlenmişti.

Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açmıştı.

Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası almıştı.