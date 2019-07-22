TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyon kampında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ziyaretiyle moral buldu. Takım hakkında CEO Levent Devrim ve teknik direktör İlker Püren’den bilgiler alan Başkan Cengiz Ergün antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde başarı dileğinde bulundu. Ergün, "Yeni sezonda el birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Futbolculara önemli mesajlar veren Cengiz Ergün, "Biz vazifemizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bundan sonrası artık sahada sizlere kalıyor. Takımdaşlık, arkadaşlık çok önemli. Bu takım Süper Amatör kümeden buralara yükseldi. Geçen sezon 1’inci Lig’in kapısından döndük. Sizler bu sezon gereken çabayı ve beraberliği gösterin. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah başarılı ve mutlu olduğumuz bir yıl geçiririz" diye konuştu.

DHA