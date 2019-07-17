Iwanski, Makukula gibi kulüpte yıllar önce forma giymiş eksi yabancılarından kaynaklı dev borç yükü nedeniyle daha önce FIFA tarafından puanları silinen Manisaspor'da Dimov da sırada bekliyor. Siyah-beyazlılarda 2016-17 sezonu ve 2017-18'in ilk yarısında forma giyen Bulgar stoper, ödenmeyen 300 bin Euro alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulama hazırlığında. Dimov'un avukatıyla yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Uçurumun kenarındaki Manisaspor, kulübe daha önce transfer yasağı ve puan silme cezası gibi yaptırımlar getiren eski yabancı futbolcular, Portekiz temsilcisi Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu'nun alacakları yüzünden FIFA tarafından amatör liglere düşürülme tehlikesi de yaşıyor. Transfer yasağıyla yeni sezonda 3. Lig'e yine altyapı oyuncularıyla katılmayı planlamasına rağmen geleceği belirsiz olan siyah-beyazlılarda Bülent Baygeldi başkanlığındaki mevcut yönetim, sezon öncesi harabe haline gelen Tarık Almış Tesisleri'ni elden geçirmeye çalışıyor. Ödenmeyen borçlar nedeniyle geçen sezon aylarca elektriği ve suyu kesik kalan tesislere sezon sonrası da hırsızlar dadanmıştı. Manisaspor'un teknik direktörü de henüz belirlenemedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)



