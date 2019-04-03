TFF 2. Lig'den sezonun bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen tarihinin en zor dönemindeki Manisaspor'un kulüpten alacaklı bir kasap tarafından haczedilen kupaları yarın ikinci kez açık arttırmaya çıkarılacak. Kulübün geçtiğimiz yıllarda et ürünleri aldığı kasaba olan 161 bin TL'lik borç yüzünden 21 Eylül 2018'de haczedilip yediemin deposuna kaldırılan 25 tarihi kupa, 4. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılmıştı. Haczedilen tarihi şampiyonluk kupaları, 20 Mart'taki ilk açık artırmada elde kaldı. İhaleye katılım olmazken Manisaspor yönetimi ile alacaklı kasap arasında tartışma yaşanmıştı.

Aralarında kulübün 1985'te 3. Lig şampiyonluğu kupası, 2002'deki 2. Lig şampiyonluğu kupası, 2005 yılında 1. Lig'den ilk kez Süper Lig'e çıktığında aldığı ikincilik kupası ve 2009 yılında Süper Lig'e döndüğünde aldığı şampiyonluk kupası da olan kupaların fiyatı 500 ile 75 bin TL arasında belirlenmişti. Manisa'nın 2009'daki şampiyonluk kupası 75 bin TL'ye, 2005'te tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktığında aldığı kupa ise 750 TL'ye satılacak. Borçları yüzünden geçen sezon 12, bu sezon 15 puanı silinen, transfer yasağıyla elinde sadece altyapı sporcuları kalıp tesislerinin elektrik, gaz ve suyu kesilen Manisaspor, FIFA tarafından amatör kümeye düşürülme korkusu da yaşıyor.

Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)