Tesislerinin elektrik, gaz ve suyu borçlar yüzünden kesilen siyah-beyazlılarda çok zor şartlarda kulübü temsil etmeye çalışan gençler, rakip taraftardan alkış aldı. İnegölspor taraftarı, maç sonunda siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak alkışlayıp moral verdi. İki takım oyuncuları İnegölspor taraftarı önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Son 9 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Manisaspor, ligden çekilen Gaziantepspor'la 3 Nisan'da oynaması gereken maçı bay geçerek hükmen galip gelecek. Eksi 3 puandaki Tarzan bu maçla bu sezon ilk kez eksi puanlardan kurtulacak.

DHA