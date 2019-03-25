Manisaspor'un gençlerine rakip morali

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'un transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından kurulu kalan kadrosu, 5-1 kaybedilen son İnegölspor deplasmanında rakip taraftarın desteğiyle moral buldu.

25 Mart 2019, Pazartesi 13:20
- A +
Manisaspor'un gençlerine rakip morali

Tesislerinin elektrik, gaz ve suyu borçlar yüzünden kesilen siyah-beyazlılarda çok zor şartlarda kulübü temsil etmeye çalışan gençler, rakip taraftardan alkış aldı. İnegölspor taraftarı, maç sonunda siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak alkışlayıp moral verdi. İki takım oyuncuları İnegölspor taraftarı önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Son 9 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Manisaspor, ligden çekilen Gaziantepspor'la 3 Nisan'da oynaması gereken maçı bay geçerek hükmen galip gelecek. Eksi 3 puandaki Tarzan bu maçla bu sezon ilk kez eksi puanlardan kurtulacak.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.