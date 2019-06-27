Küme düştükten sonra sessizliğe bürünen siyah-beyazlılarda liglere katılmama gibi bir durumlarının kesinlikle olmadığını belirten Başkan Bülent Baygeldi, "Antrenmanlara 15 Temmuz'da başlamayı planlıyoruz. Kulübün durumu ortada, hiçbir destek alamıyoruz. Manisa'da Manisaspor'un kapatılıp kentin tek takımının olması isteniyor ama biz pes etmeyeceğiz. Lige katılıp elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kulübü yönetmeye talip olan bir grup çıktığı takdirde hemen kongre kararı alarak önlerini açmaya hazır olduklarını söyleyen Baygeldi, "Ancak Manisaspor'u yönetmek için hiç aday yok. Kentte Manisaspor'un içinde bulunduğu durum ve geleceği tartışılmıyor bile. Biz her şartta takımı sahaya çıkarıp armamızı temsil edeceğiz. Önümüzdeki süreçte lisans çıkarma hakkını kazanacağımız amatör transferler ve geçen sezondan kalan altyapı patentli oyuncularla karma bir takım oluşturacağız" diye konuştu. 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de borçları yüzünden 12, geçen sezon ise 15 puanı silinen Manisa'da, Başkan Baygeldi, FIFA'ya başvuran eski yabancı futbolcuların kulüp için büyük risk olduğunu hatırlatıp, önlerinde kısa vadede ceza getirebilecek Dimov'un alacak dosyasının bulunduğunu söyledi.

DHA