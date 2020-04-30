Manisasporlu Bilal Budak Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

30 Nisan 2020, Perşembe 11:43 Son Güncelleme:
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Manisasporlu Bilal Budak Beşiktaş yolunda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Corona virüs pandemisi nedeniyle iyice ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor'un Bilal transferinde Beşiktaş'la el sıkıştığı bildirildi.

Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı. Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı.

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Manisa ekibinde 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal 2 kez fileleri havalandırdı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım daha önde olduğu kaydedildi. 

DHA

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