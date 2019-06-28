Mali kriz aşılamadığı için harabe haline gelen Tarık Almış Tesisleri'nde aylarca elektrik, doğal gaz ve suyu kesik olan siyah-beyazlılarda, takımı geçen sezonun ikinci yarısında çalıştıran Kazım Akgün, kendisine kulüp arıyor. Manisasporlu gençlerin başında 3'üncü Lig'de kimin sahaya çıkacağı belirsiz. Eski yabancı futbolcuların alacakları nedeniyle 2017-18 sezonunda 12, geçen sezon 15 puanı silinen Manisa'ya yeni puan silme cezalarının gelebileceği belirtildi.

DHA