Bülent Ataman'la yolların ayrılması sonrası 1.5 yıllığına anlaşmaya varılan Yanık, Tarık Almış Tesisleri'nde Genel Sekreter Burak Işıklar'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Manisaspor'un altyapısından çıkan eski futbolcularından olan 42 yaşındaki teknik adam, başarı için elinden geleni yapacağını söyledi. Bu sezon çıktığı 22 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip grupta kurtuluş hattının 11 puan gerisinde yer alıyor.

MANİSA, (DHA)