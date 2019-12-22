

MANİSA, (DHA)

SON 2 yılda üst üste küme düşen, bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta da eksi 3 puanla dibe demir atıp amatör kümenin eşiğinde olan Manisaspor'da kaleci Deniz ve İlkay takımdan ayrıldı. Mali sıkıntılar, destek bulamama, ağır borç yükü ve borçları yüzünden silinen puanlarıyla tarihinin en zorlu yıllarını yaşayan siyah-beyazlılar, henüz ikinci yarı hazırlıklarına başlayamadı. Tarık Almış Tesisleri'nde elektrikleri aylardır kesik olan, antrenman saatlerinde jeneratörle idare eden Manisaspor, deplasmanların çoğuna otobüsle gidip dönüyor. Tarzan lakaplı Manisaspor, Ege'yi uzun yıllar yıldızlar topluluğu kadrosuyla Süper Lig'de temsil etmişti.