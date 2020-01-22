TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hızla amatör kümeye doğru yaklaşan, eksi 3 puanla sonuncu durumdaki Manisaspor'da, geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Görevi Bülent Baygeldi'den devralan Başkan Murat Yörük'ün yönetiminde Çağlayan Uzunlar, 2'nci başkan ve ve başkan vekili olarak çalışacak.

Burak Işıklar genel sekreter, Serkan Özşen asbaşkan ve basın sözcüsü olacak. Futbol şubesi ise Taner Kestaneci'ye bağlandı. Hukuk işlerinden Haşin Çelik sorumlu olacak.