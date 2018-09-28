Geçen sezon düştüğü TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a eski futbolcularından Iwanski'ye olan 411 bin Euro borcu yüzünden FIFA'nın kestiği 6 puan silme cezasıyla başlayan, ilk 4 maçta puan alamayıp son sıraya demir atan Manisaspor'un gözü Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nda. Borçları yüzünden kulüpler için belirlenen mali kriterleri yerine getiremeyen Manisaspor'un Ulusal Kulüp Lisansı çıkartamayıp 3 puan silme cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manisaspor, geçen sezon da lisans kriterlerini yerine getiremeyip 3 puanından olmuştu. Kurul, son ek başvuru süresini geçtiğimiz günlerde 30 Eylül'e kadar uzattı. Altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Manisaspor, ceza kesilirse eksi 9 puana gerileyecek. Öte yandan teknik direktör Erkan Aslan'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, hafta içinde göreve getirilen Kazım Akgün'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Kazım Akgün'ün yardımcılıklarını Uğur Özdurulmuş, Murat Pekderin, Murat Tosun ve Veysel Aturgil yapacak.