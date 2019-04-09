Tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşayan siyah-beyazlılar, son olarak deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-0 yenilirken Akgün, "Ligden düşmemiz 3 hafta önde kesinleşti. Buna rağmen oyuncularımız canla başla mücadele ediyorlar. Manisaspor'a olan saygı ve sevgilerinden dolayı canla başla mücadele ediyorlar. Bu çocukların şehrin göbeğine heykeli dikilmesi lazım. Tüm Manisa bu çocuklarla gurur duysun" dedi.

Tesislerinin elektrik, su ve gazı bile kesik olan Manisaspor, aylardır krizlerle anılıyor.

DHA