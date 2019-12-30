Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alıp amatör kümeye doğru hızla giden Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor.

30 Aralık 2019, Pazartesi 19:28
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Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alıp amatör kümeye doğru hızla giden Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda kaleci Deniz, İlkay, Ferit ve Burak Can'ın ardından Kemal de takımdan ayrıldı.

İlk yarıda 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki sol bek sözleşmesini feshetti. Üst üste aldığı puan silme cezaları ve transfer yasağı nedeniyle son 2 yıldır küme düşüp Bölgesel Amatör Lig'in eşiğine gelen Manisaspor, altyapıdan yetişen gençleri de bir bir kaybediyor. Manisaspor'da ayrılıkların süreceği ileri sürüldü.

DHA


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