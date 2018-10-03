Manisaspor'a Uğur Pamuk'dan kötü haber

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor'da Uğur Pamuk'tan gelen haber keyifleri kaçırdı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 19:21
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Geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor'da Uğur Pamuk'tan gelen haber keyifleri kaçırdı. Mücadelenin 63'üncü dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli futbolcuda yırtık tespit edildi.

Çekilen MR sonucunda tedavisine başlanan forvet oyuncunun 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

Sakatlıkları devam eden Furkan, Atilla, Akın ve Bayram'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Bu hafta Amed Sportif deplasmanında terleyecek Tarzan'da Okan da kırmızı kart cezalısı.

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