Geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor'da Uğur Pamuk'tan gelen haber keyifleri kaçırdı. Mücadelenin 63'üncü dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli futbolcuda yırtık tespit edildi.

Çekilen MR sonucunda tedavisine başlanan forvet oyuncunun 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

Sakatlıkları devam eden Furkan, Atilla, Akın ve Bayram'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Bu hafta Amed Sportif deplasmanında terleyecek Tarzan'da Okan da kırmızı kart cezalısı.