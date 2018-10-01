Manisaspor yönetiminde toplu istifa

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri Yunus Emre Şahin, Hasan Ertekin, Tevfik Aslaner, Nurullah Aksöz, Murat Emgener, Halil Arslan ve Mithat Akın istifa kararı almıştır. 10 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulumuzda Kulüp Başkanımız Bülent Baygeldi ile birlikte göreve gelen ancak kongrenin ardından hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmayan Tevfik Aslaner, Nurullah Aksöz ve Mithat Akın'ın Manisaspor ruhuna uygun hareket etmek bir yana, camiamızın sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu dönemde kulübümüze hiçbir katkıda bulunmadığını üzülerek kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Tevfik Aslaner'in kulübe 45 bin TL'lik icra takibi başlattığı da belirtilirken şu cümlelere yer verildi: "Üzüldüğümüz bir diğer konu ise bu yola çıkarken Manisaspor için elini taşın altına koyan Kulüp Başkanımız Bülent Baygeldi ve camianın yeniden ayağa kalkması için mücadele eden diğer yöneticilerimiz mesaisini gece gündüz Manisaspor için harcarken, Tevfik Aslaner’in yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Manisaspor’a, 45 bin TL için icra takibi başlatması da bizi derinden yaralayan bir başka konu olmuştur. Kulübümüze yapılan bu muamele Manisasporluluk ruhuna asla yakışmamaktadır. İstifa eden diğer yönetim kurulu üyelerimiz Yunus Emre Şahin, Halil Arslan, Murat Emgener ve Hasan Ertekin’e ise bugüne kadar kulübümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. İstifa eden üyelerimizin yerine yedek üyelerin göreve geldiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."