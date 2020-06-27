Manisaspor yıkıldı

Ligler salgın yüzünden 19 Mart'ta durduktan sonra bir umut bu sezona özel olarak küme düşmenin kaldırılıp ligin sonlandırılmasını bekleyen Manisa ekibi, ardından geçen aylarda devam kararı alınca hayal kırıklığı yaşadı.

TFF'nin alt liglerin başlangıç tarihini mayıs ayı içinde geçici olarak 18 Temmuz'a ertelemesiyle az da olsa tekrar umutlanan siyah-beyazlıların tüm umutları perşembe akşamı çıkan son kararla bitti. Transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla yarışta çoktan havlu atan Manisaspor, yaz sıcağında temmuz ve ağustos aylarında zorunlu prestij mücadelesi verip ardından amatöre dönecek. 55 yıllık kulüp Ege'yi 2004-2012 arasında Süper Lig'de temsil etmişti.

DHA