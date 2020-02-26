Manisaspor veda maçına çıkacak

Ege'yi uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, cumartesi günü TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde amatör kümeye düşecek. Süper Lig'de 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Ersun Yanal'ın çalıştırıp Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin, Uğur İnceman, Holosko, Manisaspor0gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla boy gösteren siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında galip gelemezse normal sezonun bitimine 8 maç kala kurtuluş umutlarını yitirecek. Süper Lig ve 1. Lig döneminde forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 yıldır puanları silinen Manisaspor, üst üste 2018'de TFF 1. Lig, geçen yıl da 2. Lig'den düştü.

Bu sezon yıllar sonra 3. Lig'de boy gösteren Tarzan lakaplı kulüp, 3 sezondur devam eden transfer yasağı nedeniyle sahaya yine yalnız altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı. Sezon başında eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından yine 6 puanı silinen Manisaspor, 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Grupta puansız son sırada yer alan siyah-beyazlılar, cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak maçta 25 puanlı düşme hattının tek basamak üzerindeki Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirecek.

Art arda üçüncü kez küme düşüp Bölgesel Amatör Lig'e gerilemenin eşiğinde olan Manisaspor'da kulübün kullanımındaki Tarık Almış Tesisleri geçen yıllarda parasızlık ve bakımsızlıktan harap hale gelmiş, elektrik, gaz ve suları borç nedeniyle kesilince sulanamayan saha da tarlaya dönmüştü. 1965 yılında kurulup maçlarını halen 16 bin kapasiteli kentin en büyük spor tesisi Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Manisasspor'un tarihindeki tüm kupaları geçen yıl borçlu olunan kentteki bir kasap tarafından haczedilip satın alınmıştı.

DHA