Manisaspor transferde atağa kalktı

Transfer yasağını kaldıran Manisaspor, Sercan Türkeri'nin ardından Menemenspor'dan Jiyan Yavuz, Samsunspor'dan defans oyuncusu Berat Boz ve kanat Furkan Yıldırım'la prensipte anlaşma sağladı.

17 Ocak 2019, Perşembe 19:17
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Manisaspor transferde atağa kalktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta borçlu olduğu 29 eski oyuncu ve kulüpten muvafakatname alıp transfer yasağını kaldıran Manisaspor, sağ bek Sercan Türkeri'nin ardından Menemenspor'da oynayan orta saha Jiyan Yavuz, Samsunsporlu defans oyuncusu Berat Boz ve kanat Furkan Yıldırım'la prensipte anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 3 futbolcuyu da sezon sonuna kadar kiralayacağı açıklandı. 

Menemen altyapısından yetişen 20 yaşındaki Jiyan, Bergama Belediyespor'da da top koşturdu. Samsunspor'un yetiştirdiği 18 yaşındaki Furkan da kırmızı-beyazlıların formasını ligde 1 defa terletirken, 20 yaşındaki Berat 2 maçta boy gösterdi. Bu sezon borçları yüzünden 15 puanı silinen, grupta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Sarıyer'i ağırlayacak Manisa, eksi 7 puanla düşme hattında yer alıyor.

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