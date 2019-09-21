Manisaspor- Karbel Karaköprü Belediyespor maç sonucu: 0-2

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 kaybeden son sıradaki Manisaspor evinde Karbel Karköprü Belediyespor engelini de aşamadı: 0-2. Konuk takım 39. dakikada Gökdeniz ile gol perdesini açarken, son sözü uzatma dakikalarında Arif söyledi. Bu sonuçla eksi 4 puanda kalan Manisaspor dipten çıkamadı, Karaköprü ise puanını 10 yapıp zirve iddiasını sürdürdü.

22. dakikada Manisaspor gole yaklaştı. Mert'in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte vuran Okan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Karbel Karaköprü Belediyespor öne geçti. Ramiz'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Gökdeniz fileleri havalandırdı: 0-1.

41. dakikada Manisaspor gole bir kez daha yaklaştı. Mert'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte yükselen İlkay'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

55. dakikada gelişen Manisaspor atağında Barış'ın pası ile topla buluşan Okan'ın vuruşu kalenin yanından az farkla dışarı gitti.

66. dakikada Karbel Karaköprü Belediyespor'dan Ramiz'in pasını kontrol eden Emre'nin şutunda top kalecide kaldı.

82. dakikada Karbel Karaköprü direğe takıldı. Umut orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdiği anda plaseyi yaptı, meşin yuvarlak direğin yanına çarparak oyuna geri döndü.

90. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Manisaspor defansının ofsayt gerekçesiyle durduğu anda topu önünde bulan Arif meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.