Manisaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kötü günler geçiren Manisaspor ikinci yarı hazırlıklarına Yunusemre ilçesindeki Tarık Almış Spor Tesislerinde başladı. Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün yönetiminde saat 16.00’da gerçekleştirilen antrenman bir buçuk saat sürdü. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısına yarından itibaren günde çift antrenman ile devam edecek.

Manisaspor ligin ilk yarısını 2 galibiyet 2 beraberlik ve 13 mağlubiyetle tamamladı. Aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle eksi 1 puanla ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Manisaspor, 17 karşılaşmada attığı 15 gole karşılık kalesinde 45 gol gördü.