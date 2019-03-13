Manisaspor için kritik hafta! 3. Lig'e düşüyor...

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar gibi esen 'Yıldızlar Topluluğu' Manisaspor, bu hafta kazanamazsa kendini 3. Lig'de bulacak.

13 Mart 2019, Çarşamba 10:25
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Manisaspor için kritik hafta! 3. Lig'e düşüyor...

Bu fotoğraf 2006 yılına ait. Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin, Holosko’nun yer aldığı takımın teknik direktörü Ersun Yanal. O dönem Süper Lig’de fırtına gibi esen Manisaspor şimdi ise 3. Lig’e düşmeme mücadelesi veriyor.

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisaspor yıllardır yaşadığı yönetim problemlerinin kaderini yaşıyor.

Borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağı nedeniyle elinde sadece altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, lige de havlu atmak üzere.

26 hafta sonunda -3 puanla 17. Sırada yer alan Manisaspor, bu hafta Ankara Demirspor’u yenemezse matematiksel olarak 3. Lig’e düşecek. Maç Pazar günü oynanacak.

Manisaspor’un 17. Sırada olduğu ligin son sırasında ise başka köklü bir kulüp var: -25 puanlı Gaziantepspor. 

Kaynak: TRT SPOR

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